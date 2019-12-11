Прямой эфир

На Украине разразился скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

0
Фото: Instagram.com/topnatalia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победительница конкурсов красоты и обладательница титула «Мисс Львов – 2018» Наталья Болюх подверглась критике со стороны украинцев и СМИ из-за своей поездки в Москву.

Как пишет издание «Сегодня», девушка отправилась в Россию на празднование дня рождения, при этом СМИ она сказала, что едет в Амстердам.

Однако опубликованные в соцсетях фото, которые к настоящему моменту уже удалены, позволили журналистам и подписчикам модели сделать вывод, что она посетила именно Москву.

В итоге Болюх пришлось оправдываться. В Facebook девушка опубликовала пост, в котором заверила, что является истинной украинкой, которая любит свою страну и выступает за ее целостность «от Крыма до Киева, от Львова до Донецка», но у нее есть друзья и в России.

«Я ценю и берегу эту дружбу, поэтому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, общаясь по обе стороны границы», — написала «Мисс Львов».

Отношения Москвы и Киева стали напряженными после госпереворота на Украине в 2014 году и начала новыми украинскими властями военной операции против жителей Донбасса. В сложившейся ситуации Киев винит российскую сторону.

В сентябре скандал разгорелся вокруг обладательницы титула «Мисс Украина – 2019» Маргариты Паша, которая отказалась разговаривать на украинском языке во время интервью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские эксперты устроили скандал в эфире ток-шоу из-за российского газа
Стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019