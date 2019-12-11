На Украине разразился скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

Победительница конкурсов красоты и обладательница титула «Мисс Львов – 2018» Наталья Болюх подверглась критике со стороны украинцев и СМИ из-за своей поездки в Москву.

Как пишет издание «Сегодня», девушка отправилась в Россию на празднование дня рождения, при этом СМИ она сказала, что едет в Амстердам.

Однако опубликованные в соцсетях фото, которые к настоящему моменту уже удалены, позволили журналистам и подписчикам модели сделать вывод, что она посетила именно Москву.

В итоге Болюх пришлось оправдываться. В Facebook девушка опубликовала пост, в котором заверила, что является истинной украинкой, которая любит свою страну и выступает за ее целостность «от Крыма до Киева, от Львова до Донецка», но у нее есть друзья и в России.

«Я ценю и берегу эту дружбу, поэтому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, общаясь по обе стороны границы», — написала «Мисс Львов».

Отношения Москвы и Киева стали напряженными после госпереворота на Украине в 2014 году и начала новыми украинскими властями военной операции против жителей Донбасса. В сложившейся ситуации Киев винит российскую сторону.

В сентябре скандал разгорелся вокруг обладательницы титула «Мисс Украина – 2019» Маргариты Паша, которая отказалась разговаривать на украинском языке во время интервью.