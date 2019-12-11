Гражданин — начальник: чиновников предложили наказывать за оскорбления

В России может быть введена ответственность для чиновников за оскорбление граждан. Президент поддержал эту идею во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Кроме того, в ходе мероприятия Владимир Путин заявил, что в Кремле рассмотрят дополнительные меры поддержки пострадавших во время теракта в Беслане, а также возможность в этом году сделать 31 декабря выходным. Глава РФ обсудил с участниками встречи несанкционированные митинги и заявил о необходимости найти золотую середину при определении критериев жесткости действий полиции. Одной из главных тем дискуссии ожидаемо стали вопросы российско-украинских отношений.

«Слов нет»

Заседание в Кремле было приурочено ко Дню прав человека, установленному ООН в 1950 году. 10 декабря 1948 года был принят один из важнейших документов в мировой истории — Всеобщая декларация прав человека. Владимир Путин, в голосе которого чувствовалась легкая усталость после длительных переговоров в Париже, в своей вступительной речи призвал развивать в стране гражданское общество. Работа совета и его отдельных комиссий должна быть предельно открытой, а для этого необходимо поддерживать широкие контакты со СМИ, подчеркнул президент.

— Мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы граждане доверяли институтам, которые специально созданы для эффективного отстаивания их прав и развития гражданского общества, — подчеркнул глава государства.

После вступительного слова президента мероприятие перешло в открытую дискуссию. Одним из самых активных стало обсуждение проблемы лишения инвалидности детей с раком сетчатки. Таким пациентам необходимо ежегодно до наступления 18-летнего возраста менять глазной протез.

Но согласно действующему законодательству, в случае ремиссии ребенка лишают инвалидности и, как следствие, возможности бесплатной замены протеза. Стоимость такой операции — около 20–30 тыс. рублей, что не могут позволить себе многие граждане.

— Слов нет. Мы займемся этим, — пообещал президент, назвав сложившуюся ситуацию «чушью».

Продолжая тему медицины, глава государства коснулся вопроса импортозамещения лекарств. По его словам, зарубежные препараты не должны заменяться любой ценой. Более того, о полном запрете речь и вовсе не идет.

— Не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом, нет, — заверил он.

«Какой-то там стаканчик»

Во время мероприятия была затронута и тема недавних акций оппозиции. По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, участников летних московских протестов должны наказывать соразмерно содеянному, а «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».

Владимир Путин считает, что все россияне имеют право высказывать свою точку зрения законными способами, но стаканчики всё же стоит использовать для других целей.

— Бросил какой-то там стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого, — объяснил Владимир Путин проблему.

Тем не менее президент заявил о необходимости найти золотую середину при определении критериев жесткости действий сотрудников силовых органов на несанкционированных митингах.

— Можно ли женщину бить в живот и можно ли бить полицейского? Нельзя, конечно, женщину бить в живот, но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского, и наоборот, — продолжил глава РФ.

На мероприятии также прозвучала идея введения ответственности для чиновников за оскорбление граждан. И эта инициатива наверняка заставила насторожиться некоторых «слуг народа». Особенно — после того, когда ее поддержал Владимир Путин.

— Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем, — предложил российский лидер.

Руководитель страны также пообещал реализовать дополнительные меры поддержки для пострадавших от действий террористов в Беслане. Кроме того, президент заявил, что рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем, и пообещал оказать поддержку волонтерам, занимающимся поисковой деятельностью.

«Понятно, кто там сильнее»

Учитывая, что в зале находился журналист Кирилл Вышинский, который длительное время отстаивал свои права в украинском заключении, беседа не могла пройти мимо взаимоотношений Москвы с Киевом. В частности, речь зашла о преследованиях жителей Крыма украинскими правоохранительными органами.

— Вторая проблема, о которой я хочу говорить, она в том числе связана со вчерашним решением в «нормандском формате», — обратился к президенту журналист. — Дело в том, что те люди, которые летели со мной в самолете в результате «35 на 35», а это 16 человек, и наверняка те люди, которые будут сейчас освобождены, у них остались так называемые юридические хвосты. То есть они вышли из тюрьмы, но уголовное преследование на Украине их не прекратилось.

Владимир Путин заметил, что эти вопросы носят политический характер, а возможное преследование жителей непризнанных ДНР и ЛНР стало одной из тем переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

— Украинская сторона всё время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и всё, — считает Владимир Путин. — Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?

На каком основании украинская сторона продолжает уголовные дела против лиц, которые были отпущены на свободу, непонятно, отметил в беседе с «Известиями» первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, это просто «капкан, чтобы снова схватить человека». А ситуацию с крымчанами сенатор и просто назвал беспределом.