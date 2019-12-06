Власти Ленобласти соберут комиссию из-за ролика с матерящейся чиновницей

Власти Сосновоборского городского округа Ленинградской области соберут комиссию по этике из-за выступления начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, во время которого она использовала нецензурную лексику, призывая молодежь к работе. Об этом со ссылкой на администрацию округа сообщил ТАСС.

Видеоролик с Поздняковой появился в ряде СМИ 6 декабря, в пятницу. Чиновница выступала на добровольческом форуме и в разговоре с молодыми людьми позволила себе использовать ненормативную лексику.

В администрации отметили, что инцидент будет внимательно рассмотрен на комиссии, а с Поздняковой будет проведена работа с выводами по соблюдению норм поведения. Кроме того, стало известно, что в правоохранительных органах внимательно следят за произошедшим, но проверка в отношении ситуации пока не начата.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что медсестра, обругавшая пациента за отсутствие клеенок, была уволена из клинической инфекционной больницы им. Боткина.