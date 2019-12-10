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Путин поддержал инициативу увольнять чиновников за хамство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин согласился с идеей наказывать госслужащих за оскорбления граждан. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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«Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен», — цитирует Путина ТАСС.

По словам президента, нужно продумать детали законодательной нормы, посоветоваться с экспертами, в частности с адвокатом Генри Резником.

В августе, после потопа в Иркутской области, в Сети появилось видео, на котором женщина, похожая на главу пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, называет пострадавших от паводков быдлом и бичевней, нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».

Сначала чиновница назвала запись подделкой, однако экспертиза подтверждала подлинность аудиофайла два раза. Позднее она признала, что голос на записи принадлежит ей, и написала заявление об увольнении. Алашкевич объяснила, что записанные фразы были адресованы недобросовестным гражданам и вырваны из контекста. С конца сентября она занимает должность замдиректора по развитию архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

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