Путин поддержал инициативу увольнять чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин согласился с идеей наказывать госслужащих за оскорбления граждан. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен», — цитирует Путина ТАСС.

По словам президента, нужно продумать детали законодательной нормы, посоветоваться с экспертами, в частности с адвокатом Генри Резником.

В августе, после потопа в Иркутской области, в Сети появилось видео, на котором женщина, похожая на главу пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, называет пострадавших от паводков быдлом и бичевней, нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».

Сначала чиновница назвала запись подделкой, однако экспертиза подтверждала подлинность аудиофайла два раза. Позднее она признала, что голос на записи принадлежит ей, и написала заявление об увольнении. Алашкевич объяснила, что записанные фразы были адресованы недобросовестным гражданам и вырваны из контекста. С конца сентября она занимает должность замдиректора по развитию архитектурно-этнографического музея «Тальцы».