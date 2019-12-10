Новую школу на 1,2 тыс. мест построят в Тюмени

В Тюмени в микрорайоне Мыс планируют построить новую школу, рассчитанную на 1,2 тыс. учеников. Об этом сообщает главное управление строительства Тюменской области.

По данным ведомства, новое образовательное учреждение возведут по типу проекта школы в районе улиц Янтарная и Бориса Житкова. Здание будет состоять из трех блоков: первый предусмотрен для средних и старших классов, второй — для младших классов, в третьем разместят столовую, библиотеку, актовый зал и административные помещения, пишет портал «Наш город».

В школе смогут учиться 1,2 тыс. детей. Завершить строительство планируют в течение 22 месяцев после начала работ.

В сентябре этого года строительство таких же школ началось в Заречной части города, в жилом районе Европейский и районе улиц Зелинского и Менделеева. Как стало известно в августе, стоимость последнего объекта потребует 1 млрд рублей.