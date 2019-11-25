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Мэрия Липецка требует неустойку за задержку строительства школы

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Управление строительства Липецка требует взыскать 134,2 млн рублей с подрядчика, с которым был заключен контракт на строительство школы. Учреждение планировали сдать в эксплуатацию в июле 2018 года.

Согласно исковому заявлению, муниципальный контракт был заключен с тамбовской компанией в октябре 2017 года. По условиям контракта подрядчик должен был построить и провести пусконаладочные работы в школе на улице 50 лет НЛМК. Строительство объекта до сих пор не завершилось, сообщает GOROD48.

Мэрия направила в адрес подрядчика претензионное письмо с требованием взыскать неустойку в размере 134,2 млн рублей, однако строители отказались от выплаты в добровольном порядке. Контракт с подрядной организацией был расторгнут в одностороннем порядке в связи с нарушением контракта. Готовность объекта на тот момент не превышала 70%. Для завершения строительства учреждения будет объявлен новый конкурс, школу планируют сдать к 1 сентября 2020 года.

В мэрии пояснили, что тамбовское предприятие попало в список недобросовестных подрядчиков. Предварительное заседание по взысканию неустойки прошло в Липецком арбитражном суде.

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