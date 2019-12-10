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Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера «дочки» «Ростеха»

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Фото: The Center for Strategic Development in Civil Aviation
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Россия будет просить об экстрадиции директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова, арестованного в Италии. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Следственным комитетом расследуется уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на создание авиационного двигателя. Обвинение по этому делу заочно предъявлено Коршунову. С 2009 по 2014 год он, используя служебное положение, похитил более 7 млн рублей, которые выделялись на реализацию проекта по созданию двигателя ПД-14 для гражданских самолетов.

По его инициативе с итальянской компанией AERNOVA S.R.L. заключалось соглашение о проведении экспертизы технического проекта одного из агрегатов ПД-14 за счет российского предприятия. Проведенная экспертиза проводилась формально и в дальнейшем не использовалась.

«По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем что в настоящее время Коршунов находится в Итальянской Республике, в отношении него инициирован процесс экстрадиции на территорию Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние», — говорится в сообщении.

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя в Италии вместе с гражданином этой страны Маурицио Паоло Бьянки, бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. Основанием для задержания стал международный ордер, который выдали США. Российский топ-менеджер обвиняется американскими властями в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, он заключен под стражу в одной из неапольских тюрем. Где находится Бьянки, неизвестно.

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