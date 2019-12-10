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В Совфеде объяснили отсутствие темы Крыма в переговорах «нормандской четверки»

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждался на саммите «нормандской четверки» из-за его очевидной и окончательной решенности. Тем самым, по мнению сенатора, стороны не хотели внести разлад в улучшившиеся отношения между Россией и Украиной.

«Переговоры были сложными, и сделаны маленькие шаги, которые свидетельствуют о легком потеплении отношений между Россией и Украиной, главное, что называется, «не спугнуть». У России есть неизменные позиции: Крым и Севастополь — часть Российской Федерации. Поэтому в переговорах о Минских соглашениях не нужно было добавлять вопрос, который не может быть решен иначе, чем сейчас», — цитирует Алтабаеву «РИА Новости» во вторник, 10 декабря.

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Она добавила, что такой позиции в переговорах придерживаются и лидеры западных стран. Это, по ее словам, характеризует здравый смысл, который исповедуют стороны в ходе диалога.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что вопрос Крыма «нормандской четверкой» не обсуждался. В целом Мендель оценила переговоры в Париже как успешные.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в столице Франции 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех государств впервые обсудили ситуацию в Донбассе. Спустя год они приняли Минские соглашения — план по урегулированию конфликта. Среди шагов — разоружение, разведение сил и обмен пленными. Все договоренности неоднократно нарушались.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, где большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своим регионом.

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