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ГА ООН во второй раз приняла резолюцию Украины о «милитаризации» Крыма

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Генеральная Ассамблея ООН приняла в понедельник, 9 декабря, резолюцию Украины о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Это уже второе подобное решение главного совещательного органа организации, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в поддержку резолюции проголосовали 63 страны, 19 выступили против, а 66 воздержались. Среди проголосовавших против, помимо России, были Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди.

В тексте документа говорится, что «присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины».

Также, согласно информации «РИА Новости», резолюция содержит требование от России «вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины». Кроме того, авторы резолюции осуждают проведение военных учений в Крыму и рекомендуют представителям иностранных государств и международных организаций «воздержаться от визитов на территорию Крыма без согласования с Украиной».

В первый раз украинская резолюция о «милитаризации» Крыма была принята год назад, тогда ее поддержали 65 стран, 19 высказались против, а 70 воздержались.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан (96,77%) высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали, обвинив Россию в оккупации своей территории.

В свою очередь, западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы.

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