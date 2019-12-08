Прямой эфир

Соратник Ельцина рассказал о причинах неприсоединения Крыма в 1991 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава администрации первого российского президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, по какой причине Россия не присоединила к себе Крым в 1991 году. Об этом 8 декабря сообщает газета «Взгляд».

Уже без грифа «секретно»: о чем говорили Ельцин и Клинтон
Библиотека экс-президента США рассекретила его беседы с российским коллегой

До подписания Беловежских соглашений, в 1991 году, делегации из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей приезжали в Верховный Совет России с просьбой не оставлять их в составе Украины, однако у Москвы «не было времени» на переговоры с Киевом и не было продовольствия, чтобы прокормить новые регионы, заявил Филатов в интервью.

По его словам, поначалу Москва вела переговоры с Киевом насчет Крыма, однако впоследствии встал вопрос о передачи России ядерного оружия, против чего выступил министр обороны Украины — в то время им был Константин Морозов.

«Тогда были привлечены сторонние страны, которые стали гарантами, как и наша страна, целостности территории Украины — при условии, что Киев отдаст нам вооружение», — рассказал Филатов.

Беловежское соглашение было подписано 8 декабря 1991 года. Фактически же Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства.

Ранее в этот же день лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал «самым страшным преступлением в истории России» подписание Беловежского соглашения, которое констатировало ликвидацию СССР и провозглашало создание СНГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал главную причину распада СССР
Стало известно о первой попытке Ельцина ликвидировать СССР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019