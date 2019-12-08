Соратник Ельцина рассказал о причинах неприсоединения Крыма в 1991 году

Глава администрации первого российского президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, по какой причине Россия не присоединила к себе Крым в 1991 году. Об этом 8 декабря сообщает газета «Взгляд».

До подписания Беловежских соглашений, в 1991 году, делегации из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей приезжали в Верховный Совет России с просьбой не оставлять их в составе Украины, однако у Москвы «не было времени» на переговоры с Киевом и не было продовольствия, чтобы прокормить новые регионы, заявил Филатов в интервью.

По его словам, поначалу Москва вела переговоры с Киевом насчет Крыма, однако впоследствии встал вопрос о передачи России ядерного оружия, против чего выступил министр обороны Украины — в то время им был Константин Морозов.

«Тогда были привлечены сторонние страны, которые стали гарантами, как и наша страна, целостности территории Украины — при условии, что Киев отдаст нам вооружение», — рассказал Филатов.

Беловежское соглашение было подписано 8 декабря 1991 года. Фактически же Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства.

Ранее в этот же день лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал «самым страшным преступлением в истории России» подписание Беловежского соглашения, которое констатировало ликвидацию СССР и провозглашало создание СНГ.