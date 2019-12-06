Стало известно первой попытке Ельцина ликвидировать СССР

Первый российский президент Борис Ельцин предпринял свою первую попытку развалить СССР весной 1991 года. Об этом рассказал бывший вице-спикер Верховного Совета РСФСР Сергей Бабурин в интервью сайту kp.ru, опубликованном 6 декабря.

«Это было в Москве, в перерыве одного из официальных совещаний. Против выступили тогдашние главы Верховных советов Казахстана и Белоруссии — (Нурсултан. — Ред.) Назарбаев и (Николай. — Ред.) Дементей. Поколебавшись, их поддержал Кравчук», — рассказал он.

Также Бабурин отметил, что после этого Ельцин «сделал финт ушами», заявив, что пошутил.

Ранее, 22 ноября, советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему в 1999 году Ельцин выбрал своим преемником именно Владимира Путина. Он отметил, что в Путине действующий на тот момент глава государства увидел «человека со стержнем», который сможет принимать правильные решения.

В декабре 2018 года Путин рассказал, что изначально не был готов возглавить страну, поэтому на предложение Ельцина стать преемником ответил отказом.

Ельцин возглавил Россию в 1991 году, вступив в должность главы государства 10 июля. В 1996 году его переизбрали на второй срок, а о своей отставке он сообщил 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности главы государства был назначен премьер-министр Владимир Путин, который впоследствии выиграл президентские выборы.