Жириновский назвал виновных в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «самым страшным преступлением в истории России» подписание Беловежского соглашения, которое констатировало ликвидацию СССР и провозглашало создание СНГ.

По мнению политика, у президентов России, Украины и Белоруссии – Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича не было полномочий упразднять Советский Союз.

Жириновский подчеркнул, что «для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических».

«Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну», — написал лидер ЛДПР в Telegram, передает «РИА Новости».

По его мнению, события декабря 1991 года были «захватом власти», который «привел к насилию, огромному числу жертв и разрушений».

Беловежское соглашение было подписано 8 декабря 1991 года. Фактически же Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что распад Советского Союза произошел из-за неэффективной экономической политики. По мнению российского лидера, результаты распада СССР оказались гораздо печальнее тех, которые политики могли подозревать в своих самых худших ожиданиях.