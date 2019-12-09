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СМИ сообщили о намерении Китая отказаться от зарубежной техники

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Фото: Global Look Press/Chan Long Hei/ZUMAPRESS.com
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Правительство Китая решило через три года полностью отказаться от использования в государственных учреждениях и общественных организациях компьютерного оборудования, созданного за пределами страны. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает ТАСС, в первую очередь под замещение попадет техника таких американских компаний, как HP, Dell и Microsoft. Вместо них планируется использовать технику китайской компании Lenovo.

Также отмечается, что замещение будет происходить поэтапно: за 2020 год планируется заменить порядка 30% компьютеров иностранного производства, в 2021 году — около 50%, а в 2022-м — оставшиеся 20%.

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По информации издания, данная правительственная кампания является вынужденной мерой, нацеленной на развитие китайских компьютерных технологий и снижение зависимости от иностранных, а также в связи с запретом ведомствам США использовать оборудование, произведенное китайскими компаниями Huawei и ZTE.

6 декабря сообщалось, что Huawei отказалась от американских компонентов при производстве собственной продукции. На данный момент единственным компонентом остался смартфон с операционной системой Android, однако в ближайшее время компания планирует заменить это программное обеспечение на собственное — HarmonyOS.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

Также США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности еще 46 дочерних предприятий Huawei, после чего в нем фигурируют сама Huawei и более 100 ее компаний.

4 июня госсекретарь Майк Помпео призвал союзников США не пользоваться продукцией Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям. Кроме того, по его мнению, Huawei сотрудничает с правительством КНР.

19 августа власти США дали 90 дней американским компаниям на завершение сотрудничества с Huawei.

15 ноября сообщалось, что американский министр юстиции, генеральный прокурор Уильям Барр в своем письме председателю ФКС США Аджиту Паю заявил, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, доверять им нельзя.

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