Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

Китайская компания Huawei отказалась от американских компонентов при производстве собственной продукции. Об этом со ссылкой на отчетность UBS и Fomalhaut Techno Solutions сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что компания смогла полностью заменить детали в базовых станциях 5G и в смартфоне Mate 30 Pro. Ранее Huawei в производстве использовала компоненты американских производителей Qorvo, Skywork и Broadcom. Сейчас их заменили на китайскую Hisense и японскую Murata.

На данный момент единственным компонентом остался смартфон с операционной системой Android, однако в ближайшее время компания планирует заменить это программное обеспечение на собственное — HarmonyOS, отмечает «РИА Новости».

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

Также США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности еще 46 дочерних предприятий Huawei, после чего в нем фигурируют сама Huawei и более 100 ее компаний.

4 июня госсекретарь Майк Помпео призвал союзников США не пользоваться продукцией Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям. Кроме того, по его мнению, Huawei сотрудничает с правительством КНР.

19 августа власти США дали 90 дней американским компаниям на завершение сотрудничества с Huawei.

15 ноября сообщалось, что американский министр юстиции, генеральный прокурор Уильям Барр в своем письме председателю ФКС США Аджиту Паю заявил, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, доверять им нельзя.