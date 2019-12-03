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МИД КНР сравнил сравнил Помпео со сварливой бабкой за его заявления о Huawei

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила госсекретаря США Майка Помпео со сварливой бабкой, которая повторяет одно и то же, в связи с его высказываниями о китайских телекоммуникационных компаниях Huawei и ZTE. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает ТАСС.

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«В одном из произведений <...> китайского писателя Лу Синя есть персонаж Сян Линь, которая в повести «Моление о счастье» всё время бормочет про одно и то же. Мне кажется, господин Помпео очень похож на нее. Единственное отличие — Сян Линь бормотала всякие безвредные вещи, а господин Помпео постоянно говорит ядовитую ложь», — заявила Чуньин в ходе регулярного брифинга, комментируя очередное высказывание Помпео о компаниях.

По ее словам, заявления госсекретаря США — необоснованные. Дипломат подчеркнула, что всё больше стран признают безопасной технику Huawei.

В администрации США неоднократно обвиняли компанию в небезопасности ее продукции, указывая на то, что корпорация сотрудничает с китайским правительством. Подобные заявления нередко звучат от Майка Помпео.

15 ноября сообщалось, что американский министр юстиции, генеральный прокурор Уильям Барр в своем письме председателю ФКС США Аджиту Паю заявил, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, доверять им нельзя.

19 августа власти США дали 90 дней американским компаниям на завершение сотрудничества с Huawei.

4 июня Помпео призвал союзников США не пользоваться продукцией Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям. Кроме того, по его мнению, Huawei сотрудничает с правительством КНР.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

Также США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности еще 46 дочерних предприятий Huawei, после чего в нем фигурируют сама Huawei и более 100 ее компаний.

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