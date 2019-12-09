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Мосгорсуд продлил арест бывшему министру Михаилу Абызову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Московский городской суд признал законным продление ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову. Он останется под арестом до 25 февраля 2020 года. Просьбу защиты о назначении более мягкой меры пресечения суд отклонил.

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«Постановление Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Абызова оставлено без изменений, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда в понедельник, 9 декабря.

Ранее в понедельник стало известно, что Мосгорсуд отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу Абызова. По словам адвоката обвиняемого Сергея Дрозда, арест также снят со счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника, пишет «Газета.ру».

Абызова арестовали в марте по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год он создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж, полагает следствие.

11 июля суд арестовал имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова. Ранее был наложен арест на его счета, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, другое имущество и ценные бумаги.

В августе Мосгорсуд отменил арест $120 млн (около 8 млрд рублей) по делу Абызова, арест счетов общей суммой 900 млн рублей также не был продлен. Со счета сына Абызова, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний сняли обеспечительные меры. В том же месяце экс-министр стал фигурантом нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

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