Мосгорсуд продлил арест бывшему министру Михаилу Абызову
Московский городской суд признал законным продление ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову. Он останется под арестом до 25 февраля 2020 года. Просьбу защиты о назначении более мягкой меры пресечения суд отклонил.
«Постановление Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Абызова оставлено без изменений, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда в понедельник, 9 декабря.
Ранее в понедельник стало известно, что Мосгорсуд отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу Абызова. По словам адвоката обвиняемого Сергея Дрозда, арест также снят со счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника, пишет «Газета.ру».
Абызова арестовали в марте по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год он создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж, полагает следствие.
11 июля суд арестовал имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова. Ранее был наложен арест на его счета, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, другое имущество и ценные бумаги.
В августе Мосгорсуд отменил арест $120 млн (около 8 млрд рублей) по делу Абызова, арест счетов общей суммой 900 млн рублей также не был продлен. Со счета сына Абызова, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний сняли обеспечительные меры. В том же месяце экс-министр стал фигурантом нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).