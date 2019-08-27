Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил его адвокат Александр Аснис, пишет «Интерфакс».

Он рассказал, что расследование ведется по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

«Описываемые в постановлении о возбуждении нового уголовного дела обстоятельства не имеют никакого отношения к событиям 2011–2014 годов, которые являются предметом расследования уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, по которому Абызову предъявлено обвинение и он заключен под стражу», — добавил адвокат.

26 августа Мосгорсуд принял решение отменить арест $120 млн (около 8 млрд рублей) по делу Абызова. 22 августа в суде отказались продлевать арест счетов Абызова, сумма которых составила 900 млн рублей. Со счета сына экс-министра, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний сняли обеспечительные меры.

Ранее счета были арестованы до 25 августа, а срок следствия по делу Абызова продлен до 25 декабря. 23 июля арест бывшего министра продлили до 25 октября.

11 июля суд наложил арест на имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова. Еще раньше был наложен арест на различные счета экс-министра, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, машино-место в Москве и акции АО «Промышленные технологии», принадлежащие чиновнику.

Абызова, занимающего пост министра по координации деятельности Открытого правительства в 2012-2018 годах, арестовали 27 марта по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж. По этому делу задержаны еще пять человек.