Мосгорсуд отменил арест 8 млрд рублей по делу экс-министра Абызова

Мосгорсуд в понедельник, 26 августа, принял решение отменить арест $120 млн (около 8 млрд рублей) по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал ТАСС адвокат Сергей Дрозда.

«Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу защиты, отменив решение об аресте на счетах $120 млн США как вынесенное необоснованно. Эти средства, согласно позиции защиты, находились на счете фирмы, не имеющей отношения к Абызову», — отметил он.

Кроме того, Мосгорсуд решил отправить на повторное рассмотрение в Басманный суд материалы дела об аресте счетов и имущества Абызова.

Ранее 26 августа следствие оценило стоимость арестованного имущества Абызова в сумму более 27 млрд рублей.

22 августа в суде отказались продлевать арест счетов Абызова, сумма которых составила 900 млн рублей. Со счета сына экс-министра, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний сняли обеспечительные меры.

Ранее счета были арестованы до 25 августа, а срок следствия по делу Абызова продлен до 25 декабря. 23 июля арест бывшего министра продлили до 25 октября.

11 июля суд наложил арест на имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова. Еще раньше был наложен арест на различные счета экс-министра, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, машино-место в Москве и акции АО «Промышленные технологии», принадлежащие чиновнику.

Тогда обвиняемый протестовал против ареста ценных бумаг, отмечая, что в рамках уголовного дела уже арестовано имущество, превышающее своей стоимостью максимальный штраф.

Абызова, занимающего пост министра по координации деятельности Открытого правительства в 2012-2018 годах, арестовали 27 марта по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж. По этому делу задержаны еще пять человек.