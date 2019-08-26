СК оценил имущество Абызова в сумму более 27 млрд рублей

Следствие оценило стоимость арестованного имущества экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в сумму более 27 млрд рублей. Об этом 26 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя Следственного комитета России на заседании Мосгорсуда.

«Следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества в более 27 млрд рублей», — сказал следователь и попросил приобщить к материалам дела соответствующую справку.

До этого защита Абызова оценивала стоимость имущества в сумму менее 21 млрд рублей.

22 августа в суде отказались продлевать арест счетов Абызова, сумма которых составила 900 млн рублей. Со счета сына экс-министра, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний сняли обеспечительные меры.

Ранее счета были арестованы до 25 августа, а срок следствия по делу Абызова продлен до 25 декабря. 23 июля арест бывшего министра продлили до 25 октября.

11 июля суд наложил арест на имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова. Еще раньше был наложен арест на различные счета экс-министра, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, машино-место в Москве и акции АО «Промышленные технологии», принадлежащие чиновнику.

Тогда обвиняемый протестовал против ареста ценных бумаг, отмечая, что в рамках уголовного дела уже арестовано имущество, превышающее своей стоимостью максимальный штраф.

Абызова, занимающего пост министра по координации деятельности Открытого правительства в 2012-2018 годах, арестовали 27 марта по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж. По этому делу задержаны еще пять человек.