Абызов похвалил условия содержания в СИЗО

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, находящийся в московском СИЗО «Лефортово», доволен условиями содержания. Об этом заявила замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Абызов ни на что не жалуется и всё хвалит. Кроме того, он, по словам Меркачевой, благодарен сотрудникам изолятора, пишет «Газета.Ру».

В апреле Мосгорсуд признал арест Абызова законным и отказался освобождать его под залог в 1 млрд рублей.

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков. Все они пробудут в СИЗО до 25 мая.

Следствие считает, что бывший министр вместе с сообщниками похитили 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». С 2011 по 2014 год Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, создал и возглавил преступное сообщество. Похищенные деньги были выведены за рубеж.

5 апреля следствие задержало шестого фигуранта уголовного дела — Сергея Ильичева. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.