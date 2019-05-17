Следствие попросило продлить арест экс-министру Абызову до 25 июля

Следователи направили ходатайство о продлении ареста бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей, и фигурантам этого дела Николаю Степанову, Сергею Ильичеву, Александру Пелипасову, Галине Фрайденберг и Максиму Русакову в Басманный суд. Об этом сообщили в пятницу, 17 мая, в пресс-службе суда.

Следственный комитет (СК) попросил о продлении срока содержания обвиняемых под стражей до 25 июля 2019 года, уточняет телеканал «360».

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков.

По версии следствия, Абызов вместе с сообщниками вывел за рубеж 4 млрд рублей, похищенных у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», через офшорные компании. Никто из фигурантов дела не признает свою вину.

Адвокаты просили освободить Абызова под домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей. Однако Мосгорсуд 12 апреля признал законным заключение под стражу бывшего министра.