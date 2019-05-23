Теща Абызова назвала найденные наркотики лекарствами

Теща бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова отрицает, что в ее квартире были найдены наркотические вещества.

«Никакие не наркотики, а лечебное вещество», — сказала она «РИА Новости» в четверг, 23 мая.

Ранее на заседании 23 мая, на котором решается вопрос о продлении ареста Абызова, следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов рассказал об обыске в квартире экс-министра. По его словам, там обнаружили наркотическое вещество, но он не уточнил, какое именно и в каком количестве.

Как рассказал адвокат Абызова Александр Аснис, речь идет о небольшом количестве наркотиков, которое не дает оснований для возбуждения уголовного дела.

Другой адвокат Абызова Руслан Кожура рассказал агентству ТАСС, что в квартире была найдена марихуана. Он добавил, что на пакетике с наркотиками не было отпечатков пальцев его подзащитного.

Впоследствии еще один адвокат чиновника Сергей Дрозда уточнил, что запрещенные вещества были обнаружены в квартире тещи чиновника и обвинений в хранении наркотиков его клиенту не предъявляет.

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков. Все они пробудут в СИЗО до 25 мая.

Следствие считает, что бывший министр вместе с сообщниками похитили 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». С 2011 по 2014 год Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, создал и возглавил преступное сообщество. Похищенные деньги были выведены за рубеж.

5 апреля следствие задержало шестого фигуранта уголовного дела — Сергея Ильичева. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.