Прямой эфир
Сюжет:

Теща Абызова назвала найденные наркотики лекарствами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теща бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова отрицает, что в ее квартире были найдены наркотические вещества.

«Никакие не наркотики, а лечебное вещество», — сказала она «РИА Новости» в четверг, 23 мая.

Потерянный май: Михаила Абызова оставили под арестом на два месяца
Несмотря на ходатайства высокопоставленных коллег и друзей, экс-министра «Открытого правительства» отправили в СИЗО

Ранее на заседании 23 мая, на котором решается вопрос о продлении ареста Абызова, следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов рассказал об обыске в квартире экс-министра. По его словам, там обнаружили наркотическое вещество, но он не уточнил, какое именно и в каком количестве.

Как рассказал адвокат Абызова Александр Аснис, речь идет о небольшом количестве наркотиков, которое не дает оснований для возбуждения уголовного дела.

Другой адвокат Абызова Руслан Кожура рассказал агентству ТАСС, что в квартире была найдена марихуана. Он добавил, что на пакетике с наркотиками не было отпечатков пальцев его подзащитного.

Впоследствии еще один адвокат чиновника Сергей Дрозда уточнил, что запрещенные вещества были обнаружены в квартире тещи чиновника и обвинений в хранении наркотиков его клиенту не предъявляет.

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков. Все они пробудут в СИЗО до 25 мая.

Следствие считает, что бывший министр вместе с сообщниками похитили 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». С 2011 по 2014 год Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, создал и возглавил преступное сообщество. Похищенные деньги были выведены за рубеж.

5 апреля следствие задержало шестого фигуранта уголовного дела — Сергея Ильичева. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абызов похвалил условия содержания в СИЗО
Арашуковы пожаловались на отсутствие халяльного питания в СИЗО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017