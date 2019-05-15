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Арашуковы пожаловались на отсутствие халяльного питания в СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заключенные СИЗО «Лефортово» сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, арестованные в рамках расследования дела о хищении газа на 30 млрд рублей, пожаловались на отсутствие халяльного питания и телевизора. Об этом «Известиям» сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов, посетивший арестантов в изоляторе.

Кроме того, стало известно, что Арашуков-младший сидит в отремонтированной камере, а его отец — в старой, без горячей воды. Также Арашуков-старший жалуется, что лишен возможности смотреть телевизор — после перехода Москвы на цифровое вещание он не принимает сигнал.

Правозащитники также сообщили, что содержащийся в «Лефортово» бывший глава Открытого правительства Михаил Абызов, которому вменяется хищение и вывод за рубеж 4 млрд рублей, заявил, что лишен возможности вести нормальную переписку с родственниками.

По словам экс-министра, раньше письма в изоляторе он получал через пять дней после отправления и сейчас отсутствие писем из дома назвал «главной своей проблемой».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Если бы знал о жизни в СИЗО, вносил бы другие законы»

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