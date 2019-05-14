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В Совете Федерации рассказали о жалобах на Арашукова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сенатора Рауфа Арашукова давно хотели отозвать из Совета Федерации, поскольку на него было много жалоб. Об этом во вторник, 14 мая, заявил вице-спикер верхней палаты парламента Юрий Воробьев.

Ранее 14 мая стало известно, что комиссия СФ по контролю за достоверностью сведений о доходах сенаторов рекомендовала рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Арашукова. Лишить сенатора мандата предлагается из-за того, что он не предоставил в срок декларацию о доходах за 2018 год.

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Вопрос о лишении Арашукова полномочий рекомендовано рассмотреть на пленарном заседании СФ 22 мая, передает «РИА Новости».

Арашукова задержали 30 января во время заседания СФ. Его обвинили в совершении особо тяжких преступлений: организации убийства двух человек, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей. Сам сенатор обвинения отрицает.

В тот же день по обвинению в краже газа на сумму свыше 30 млрд рублей и создании преступной группировки был задержан отец сенатора, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Также к уголовной ответственности были привлечены девять работников подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

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