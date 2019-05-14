Комиссия Совфеда рекомендовала палате лишить Арашукова статуса сенатора

Совету Федерации рекомендовано включить в повестку заседания 22 мая вопрос о лишении временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова статуса сенатора.

Об этом заявил во вторник, 14 мая, вице-спикер верхней палаты парламента Юрий Воробьев, сообщает «РИА Новости».

Арашукова задержали 30 января во время заседания верхней палаты парламента по обвинению в совершении особо тяжких преступлений — организации убийства двух человек, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей.

Следствие не исключает, что он замешан в убийствах советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова. Сам Арашуков это отрицает.

В тот же день по обвинению в краже газа на сумму свыше 30 млрд рублей и создании преступной группировки был задержан отец сенатора, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

12 марта Басманный суд Москвы временно отстранил Арашукова-младшего от должности сенатора по ходатайству СК РФ.