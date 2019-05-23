В квартире Абызова нашли наркотики

В квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова нашли наркотики. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста экс-министра.

«В квартире, принадлежащей Абызову, при обыске было обнаружено наркотическое вещество, следствием уже получены данные химической экспертизы», — цитирует слова следователя ТАСС.

Какое именно вещество было найдено и в каком количестве, не уточняется.

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков. Все они пробудут в СИЗО до 25 мая.

Следствие считает, что бывший министр вместе с сообщниками похитили 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». С 2011 по 2014 год Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, создал и возглавил преступное сообщество. Похищенные деньги были выведены за рубеж.

5 апреля следствие задержало шестого фигуранта уголовного дела — Сергея Ильичева. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.