Суд продлил арест фигурантам дела Абызова до 25 июля

Басманный суд Москвы во вторник, 21 мая, продлил срок содержания под стражей трех фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС.

Речь идет о председателе совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александре Пелипасове, бывшем гендиректоре ОАО «Региональные электрические сети» Сергее Ильичеве и замгендиректора ООО «Ру-ком» Максиме Русакове, передает RT.

«Удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания под стражей в отношении Пелипасова, Ильичева и Русакова до 25 июля», — сказала судья Валентина Левашова.

Абызова арестовали 27 марта. В тот же день были арестованы еще четверо фигурантов уголовного дела: Николай Степанов, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков. Все они пробудут в СИЗО до 25 мая.

Следствие считает, что бывший министр вместе с сообщниками похитили 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». С 2011 по 2014 год Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, создал и возглавил преступное сообщество. Похищенные деньги были выведены за рубеж.

5 апреля следствие задержало шестого фигуранта уголовного дела — Сергея Ильичева. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.

Ранее 21 мая замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что Абызов, находящийся в московском СИЗО «Лефортово», доволен условиями содержания.