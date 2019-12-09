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Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Московский городской суд отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает ТАСС.

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По словам адвоката обвиняемого Сергея Дрозда, арест также снят со счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника.

«Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова», — сказал представитель защиты. Он объяснил, что суд апелляционной инстанции отменил постановление районной суда о наложении ареста на недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

В конце ноября стало известно, что Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.

Абызова арестовали в марте по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». В период с 2011 по 2014 год он создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж, полагает следствие.

11 июля суд арестовал имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова. Ранее был наложен арест на его счета, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, другое имущество и ценные бумаги.

В августе Мосгорсуд отменил арест $120 млн (около 8 млрд рублей) по делу Абызова, арест счетов общей суммой 900 млн рублей также не был продлен. Со счета сына Абызова, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний сняли обеспечительные меры. В том же месяце экс-министр стал фигурантом нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

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