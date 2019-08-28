СК огласил сумму доходов Абызова от незаконного предпринимательства

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов получил 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. Об этом 28 сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление следователя, прозвучавшее во время рассмотрения жалобы на арест бывшего чиновника.

«Возбуждено новое уголовное дело, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 млрд рублей», — констатировал следователь.

Адвокат Руслан Кожура пояснил, что официальное обвинение Абызову еще не предъявлено.

Накануне бывший министр стал фигурантом нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

26 августа Мосгорсуд принял решение отменить арест $120 млн (около 8 млрд рублей) по делу Абызова, а 22 августа в суде отказались продлевать арест счетов экс-чиновника, сумма которых составила 900 млн рублей. Со счета сына Абызова, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний сняли обеспечительные меры.

Ранее счета были арестованы до 25 августа, а срок следствия по делу бывшего чиновника продлен до 25 декабря. 23 июля его арест продлили до 25 октября.

11 июля суд наложил арест на имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова. Еще раньше был наложен арест на различные счета экс-министра, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, машино-место в Москве и акции АО «Промышленные технологии», принадлежащие чиновнику.

Абызова, занимающего пост министра по координации деятельности Открытого правительства в 2012-2018 годах, арестовали 27 марта по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж. По этому делу задержаны еще пять человек.