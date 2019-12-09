Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин предположил, что кредиты для пенсионеров станут менее доступными, если в России введут запрет на взыскание долгов со страховых пенсий.

Ранее в понедельник, 9 декабря, СМИ сообщили о том, что Минэкономразвития России подготовило два законопроекта, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий россиян. Во втором идет речь о том, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум. В то же время сохраняется возможность взыскивать из пенсии задолженности по оплате услуг ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.

«Им (пенсионерам. — Ред.) просто перестанут давать кредиты. И это не станет лазейкой для недобросовестных заемщиков. Какой банк будет давать кредит, если он понимает, что не может его взыскать? Если нет другого обеспечения», — сказал «Известиям» Юрий Горлин.

Пенсионеры пользуются кредитами и, хотя берут небольшие суммы, зато более добросовестно их выплачивают, чем молодежь, добавил эксперт. Как минимум, один банк в России, построил свою бизнес-модель на этом, подчеркнул Горлин.

С другой стороны, инициатива Минэкономразвития защищает людей. «Нельзя человека лишать дохода, минимально необходимого для жизнедеятельности — это правильно», — заключил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

В ноябре стало известно, что половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) более 50% и выше. Эти граждане тратят на погашение кредитов более половины ежемесячного дохода.