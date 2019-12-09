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В правительстве предложили запретить взыскивать долги с пенсий россиян

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Российская Кабмин готовит поправки, которые должны ограничить удержание долгов с пенсий. Соответствующие документы в правительственную комиссию направила трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом в понедельник, 9 декабря, пишет «Российская газета».

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Факт подготовки изменений в Трудовой кодекс подтвердили в Минтруда и Минэкономразвития.

В случае утверждения документа «неприкосновенными» для кредиторов станут страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранителей, а также пособия по временной нетрудоспособности.

Как объясняют авторы поправок, взыскание долгов с пенсий нивелирует право на социальное обеспечение, которое установлено российской Конституцией.

При этом в документе допускается удержание из пенсии задолженности по оплате услуг ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.

В ноябре стало известно, что половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) более 50% и выше. Эти граждане тратят на погашение кредитов более половины ежемесячного дохода.

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