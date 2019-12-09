Премьер Украины рассказал о планах Киева по реинтеграции Донбасса

Глава правительства Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» рассказал о плане реинтеграции Донбасса.

По его словам, киевские власти надеются на урегулирование конфликта дипломатическим путем. При этом Гончарук отметил, что ни о какой сдаче интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета страны не может идти речи, пишет «Федеральное агентство новостей».

7 декабря в ходе закрытого заседания Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса.

3 декабря участники координационного совещания в офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробности этих планов не раскрывались.

При этом 5 декабря помощник главы государства Андрей Ермак заявил, что, если переговоры «нормандской четверки» окажутся провальными, украинская власть не исключает плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса. Это заявление вызвало критику, в том числе и со стороны пропрезидентской партии «Слуга народа». Там подчеркнули, что это — наихудший сценарий.

1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что главы России и Украины обязательно проведут личную встречу в рамках саммита «нормандской четверки». По его словам, в переговорах заинтересованы обе стороны.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.