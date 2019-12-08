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Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращение конфликта на Донбассе, так и его эскалация.

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Сказанное Даниловым телеведущий назвал чушью. По мнению Соловьева, слова секретаря СНБО вызывают желание «им вызвать хороших психиатров», отмечает в воскресенье, 8 декабря, «Газета.ру».

«Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», — написал Соловьев в Telegram-канале.

7 декабря СНБО Украины в ходе закрытого заседания согласовал сценарий реинтеграции Донбасса.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и ФРГ.

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