Поточные цифры: в МЭР придумали, как выполнить указ президента

Минэкономразвития нашло способ повысить показатель инвестиций в основной капитал в финансовой и страховой сферах за счет изменения методики расчета. Ведомство предложило скорректировать показатель вложений 2017 года не только на уровень инфляции, но и на темпы роста технологической сферы. Такая информация содержится в письме Минфина в Банк России (есть в распоряжении «Известий»). Таким образом Минэкономразвития рассчитывает увеличить целевой показатель финансовой и страховой отраслей 2024 года сразу на 70%. Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены, что этим ведомство пытается облегчить задачу по доведению доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП, поставленную майским указом президента. Минфин подход поддержал, но не согласился с другой инициативой Минэкономразвития — одновременно снизить цель по вложениям в материальные активы.

Трудная задача

Добиться темпов роста инвестиций в основной капитал, которые позволили бы выполнить поручение президента, пока не удается. В прошлом году этот важнейший индикатор опустился ниже уровня 2011-го — до 20,6% после 21,2% и 21,4% в 2016 и 2017 годах соответственно. И это при темпах роста инвестиций в 4,3%.

В нынешнем году дела обстоят хуже. В I квартале инвестиции в основной капитал увеличились на 0,5%, а во II, как отмечало экономическое ведомство, показали динамику около нуля. По итогам года Минэкономразвития, как следует из последнего прогноза его главы Максима Орешкина, ожидает роста всего в 2%.

Кстати, в конце сентября свое поручение назвал трудной задачей и Владимир Путин — президент отметил, что для ее выполнения необходимо добиться перелома в части инвестиций в основной капитал.

— Их прирост должен увеличиться более чем в два раза — с текущих 2% до 5% уже в следующем году. Это очень непростая, я бы сказал, амбициозная задача, достаточно трудная к реализации, — подчеркнул президент.

А уже в ноябре на форуме «Россия зовет!» глава государства определил новый ориентир — 27% ВВП после 2024 года.

Впрочем, в Минэкономразвития считают, что перелом возможен. Как заявил недавно Максим Орешкин, в 2020 году ожидается рост инвестиций на 5% и достижение доли в ВВП 22,6%. За счет чего? Например, в финансовой и страховой сферах — за счет изменения методики расчета, следует из письма Минфина, с которым ознакомились «Известия».

Игра в числа

В документе указывается, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ при определении показателя инвестиций в основной капитал будут учитывать данные только тех финансовых и страховых организаций, которые вкладываются в ИКТ (информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование) и ИОС (объекты интеллектуальной собственности). Проще говоря — компаний, которые твердо встали на путь диджитализации.

Кроме того, Минфин поддержал предложение Минэкономразвития изменить методику расчета целевого показателя инвестиций в технологии и интеллектуальную собственность. На данный момент по этому направлению планируется достичь цели в 120 млрд рублей. За отправную точку принимается показатель 2017 года (88 млрд рублей, индексированный на инфляцию). Предполагается, что в 2018–2024 годах — то есть в период, отведенный на выполнение указа, — среднегодовые темпы роста должны составить 5,5%.

В соответствии с предложенным подходом помимо индексации на инфляцию показатель 2017 года нужно скорректировать еще и на темпы роста 8% технологического сектора. Это позволит превысить целевой показатель 2024 года на 85 млрд рублей, доведя его до 205 млрд рублей.

При этом Минфин не поддержал другое предложение Минэкономразвития — снизить уровень вложений в сферы, не относящиеся к ИКТ и ОИС (инвестиции в недвижимость, землю, транспорт и пр.), до 100 млрд в 2024 году (в 2017-м — 164 млрд рублей).

Само вырастет

Эксперты, опрошенные «Известиями», видят в предложениях Минэкономразвития определенную логику. Понятны им и причины, по которым Минфин одну инициативу поддержал, а другую — нет.

— Минэкономразвития стремится «стабилизировать» базу, на основе которой будут рассчитываться показатели объемов инвестиций в основной капитал в страховой и финансовой отраслях. Для компаний, осуществляющих деятельность в данных сферах экономики, вложения в ИКТ и ОИС, на наш взгляд, могут иметь, с одной стороны, наиболее стабильный, а с другой — наиболее эффективный характер, — полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его мнению, экономическое ведомство исходит из того, что именно в финансовом и страховом бизнесе диджитализация всех процессов идет опережающими (в сравнении с другими сферами) темпами. Аналитик прогнозирует, что ускоренное проникновение технологий в эти отрасли позволяет Минэкономразвития рассчитывать на более существенные темпы роста, чем сейчас, — в среднем на 8% годовых в перспективе до 2024 года.

С этим согласен и главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

— Минэкономразвития увидело, что показатель инвестиций в основной капитал в ИКТ и ОИС в финансовой и страховой сферах без всяких стимулов растет достаточно быстро. Логично, что для облегчения себе задачи по достижению целевых значений в 25% к 2024 году ведомство хочет перераспределить их в пользу наиболее динамично развивающихся сегментов, — предположил эксперт.

По его словам, для банков сейчас вопрос стоит так: вкладывайся в цифру и дистанционное обслуживание или уходи с рынка.

— Количество финансовых организаций уменьшается. Сбербанк, к примеру, уже называет себя технологической компанией. Именно гиганты обеспечат основной поток инвестиций в ИКТ и ОИС. При этом таким компаниям всё меньше будут нужны здания и сооружения, отделения и офисы, — полагает Евгений Надоршин.

Именно поэтому Минэкономразвития и предложило перераспределить инвестиции с материальных объектов на высокие технологии, добавил он.

— Во второй части документа министерство указывает на то, что объемы инвестиций в основной капитал финансовых и страховых компаний вне плоскости ИКТ и ОИС к 2024 году должны быть снижены почти на 40%. В данном случае предлагается подход, при котором доля непрофильных для данных компаний вложений будет снижаться, — заметил Антон Покатович.

Тем не менее Минфин идею не поддержал. Как считают эксперты, это может быть связано с тем, что финансовое ведомство совместно с ЦБ отвечает не только за увеличение инвестиций в основной капитал в финансовой и страховой сферах, но и за доступность услуг. Поэтому с учетом регионального аспекта, когда в глубинке не всегда есть хорошая связь, важно поддерживать и вложения в материальную базу — например, в виде офисов. Хотя этот подход уже не воспринимается как современное решение, подчеркнул Антон Покатович.

Пресс-службы Минфина, Минэкономразвития и ЦБ не ответили на запросы «Известий».