Число пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 13

В результате ДТП в Нижнем Новгороде с участием четырех автомобилей пострадали 13 человек. Об этом 7 декабря сообщили «Известиям» в МВД по Нижегородской области.

Сообщается, что в результате аварии пострадали 10 детей, которые шли группой в театр.

ДТП произошло в субботу, 7 декабря. Четыре автомобиля столкнулись друг с другом на регулируемом перекрестке, из-за чего один из них наехал на пешеходов. Изначально сообщалось о девяти пострадавших.