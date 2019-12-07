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В Нижнем Новгороде автомобиль сбил девять человек

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В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на пешеходов при столкновении четырех автомобилей. Об этом 7 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД.

Инцидент произошел на регулироемом перекрестке: четыре автомобиля столкнулись друг с другом из-за чего один из них наехал на девятерых пешеходов, которые стояли на тротуаре. Сообщается, что в результате ДТП все они получили травмы.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее в тот же день в Москве водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК. В результате аварии погибли три человека, двое пострадали.

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