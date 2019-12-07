Владельца упавшего с моста автобуса в Забайкалье отправили под домашний арест

Ингодинский районный суд Читы отправил под домашний арест на 1,5 месяца предпринимателя Ивана Стрельникова, подозреваемого в нарушении правил пассажирских перевозок после того, как в Забайкалье в результате падения автобуса с моста погибли 19 человек. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает «РИА Новости» из зала суда.

«Суд постановил: в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Стрельникова Ивана Владимировича отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласил решение судья.

Такое решение в суде объяснили тем, что ранее Стрельников не привлекался к ответственности, а также тем, что у него два малолетних ребенка и постоянное место жительства.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 293 УК РФ), оно передано в Центральный аппарат Следственного комитета России.