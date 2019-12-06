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Британская полиция опросила участников ДТП с участием российского миллиардера

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Британская полиция опросила участников ДТП под Лондоном, в котором погиб российский миллиардер Дмитрий Обретецкий, но задерживать никого не стала. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает The Times.

По информации полиции графства Саррей, 49-летний Обретецкий был сбит автомобилем 25 ноября, когда гулял с собакой в окрестностях населенного пункта Оксшотт. Россиянин, не выходя из комы, скончался в клинике 30 ноября. Его собака, черный лабрадор, погибла на месте.

Отмечается, что в ДТП всего столкнулись три автомобиля. Сбивший Обретецкого водитель остался на месте происшествия. Еще двое участников аварии были допрошены полицией, но задержан никто из них не был.

О смерти Обретецкого стало известно 4 декабря.

По данным сайта v1.ru, волгоградец Дмитрий Обретецкий родился 5 февраля 1970 года. В 1991 году зарегистрировал предприятие «Магнат», которое специализировалось на операциях на фондовом рынке страны. Позднее компания сделала ставку на торговлю алкоголем. Когда бизнес стал разрастаться, Дмитрий Обретецкий основал ООО «Магнат и К», представлявшее собой сеть из нескольких розничных торговых точек по оптовой продаже ликероводочной продукции. Помимо этого, его компания была официальном дистрибутором Mars, Nestle и Procter&Gamble.

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