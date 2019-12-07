Бывшая первая замглавы Щелково арестована по делу о мошенничестве

Бывшей первой замглавы подмосковного Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщается на сайте главного следственного управления СК России по Московской области.

«Бывшему первому заместителю главы г.о. Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре 2017 года чиновница, используя свое должностное положение, совершила хищение денежных средств «Хозяйственно-транспортного управления» Щелковского района на сумму более 2 млн 300 тыс. рублей.

На данный момент обвиняемую проверяют на причастность к другим должностным и коррупционным преступлениям.

Ранее в этот день источник, близкий к следствию, сообщил, что на границе с Белоруссией была задержана бывшая заместитель главы администрации Щелковского района Московской области Наталья Тамбова по делу о мошенничестве.

5 декабря СМИ сообщили о задержании бывшего замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и экс-главы администрации Щелковского района Алексея Валова. На следующий день ему были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. 7 декабря Бабушкинский районный суда арестовал Валова на два месяца.

По версии Следственного комитета, в 2017 году Валов, будучи главой администрации Щелковского района Подмосковья (позже преобразован в городской округ), получил от подчиненной имущественные права на автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 6 млн рублей. Более половины суммы оплатила эта подчиненная «за общее покровительство и попустительство по службе».

Валов руководил районом около двух лет, до этого еще три года работал в муниципалитете. Он сложил полномочия по собственному желанию в марте 2019 года. Причины такого шага не назывались, но в обращении к жителям, опубликованном в соцсетях, чиновник отметил, что решение далось ему нелегко. После ухода из администрации Щелковского района его назначили областным замминистра транспорта, в этой должности он проработал чуть больше полугода.