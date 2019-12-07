Экс-замглавы администрации Щелково задержали на границе с Белоруссией

На границе с Белоруссией по делу о мошенничестве задержана бывшая заместитель главы администрации подмосковного Щелково Наталья Тамбова. Об этом 7 декабря ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

«Бывший первый замглавы администрации городского округа Щелково Наталья Владимировна Тамбова при попытке покинуть территорию РФ на автомобиле была задержана сотрудниками правоохранительных органов на границе (с Белоруссией). Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последний год были задержаны почти все чиновники из числа руководства городской администрации Щелково.

5 декабря СМИ сообщили о задержании бывшего замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и экс-главу администрации Щелковского района Алексея Валова. На следующий день ему были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. 7 декабря Бабушкинский районный суда арестовал Валова на два месяца.

По версии Следственного комитета, в 2017 году Валов, будучи главой администрации Щелковского района Подмосковья (позже преобразован в городской округ), получил от подчиненной имущественные права на автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 6 млн рублей. Более половины суммы оплатила эта подчиненная «за общее покровительство и попустительство по службе».

Валов руководил районом (позже преобразован в городской округ) около двух лет, до этого еще три года работал в муниципалитете. Он сложил полномочия по собственному желанию в марте 2019 года. Причины такого шага не назывались, но в обращении к жителям, опубликованном в соцсетях, чиновник отметил, что решение далось ему нелегко. После ухода из администрации Щелковского района его назначили областным замминистра транспорта, в этой должности он проработал чуть больше полугода.