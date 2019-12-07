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Суд арестовал экс-главу Щелковского района Подмосковья по делу о взятке

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Фото: ТАСС/Алексей Потицкий
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Бабушкинский районный суд арестовал на два месяца бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, которого обвиняют в получении взятки в виде иномарки стоимостью 6 млн рублей. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Избрать в отношении обвиняемого Валова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 2 февраля 2020 года», — огласила решение судья Евгения Бабинова.

Отмечается, что бывшая подчиненная Валова — Ирина Иванова — заключила досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках возбужденного в отношении нее дела о мошенничестве, она дала показания против бывшего начальника.

Накануне региональное управление Следственного комитета сообщило, что бывшего главу Щелковского района Московской области обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году чиновник получил от подчиненной имущественные права на автомобиль Mercedes Benz стоимостью 6 млн рублей. Более половины суммы, а также страховые премии в размере 241 тыс. рублей были оплачены этой подчиненной «за общее покровительство и попустительство по службе».

Сам Валов был задержан 5 декабря по подозрению в получении взятки.

Он руководил районом (позже преобразован в городской округ) около двух лет, до этого еще три года работал в муниципалитете. Он сложил полномочия по собственному желанию в марте 2019 года. Причины такого шага не назывались, но в обращении к жителям, опубликованном в соцсетях, чиновник отметил, что решение далось ему нелегко.

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