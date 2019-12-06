Юрист оценил законность видеокамер в туалетах московского метро

Сама по себе установка камеры в туалете в московском метро не нарушает ничьи права, рассказал «Известиям» старший юрист Baker McKenzie, преподаватель Moscow Digital School Вадим Перевалов.

О том, что туалеты Московского метрополитена оборудованы камерами для безопасности, 6 декабря сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подземки.

«Эта мера ничем не отличается от ситуации с работниками общественного туалета: никто не говорит о приватности, пока кабинка пуста. Самое главное — обеспечить такой алгоритм, при котором камера точно не будет включаться, пока в кабинке есть люди», — сказал Перевалов.

В метрополитене подчеркнули, что камеры включаются только после того, как посетитель выйдет из кабины, и нужны, чтобы проверить туалет на наличие посторонних предметов.

На станции метро «Цветной бульвар» туалетный комплекс работает в тестовом режиме, поэтому камера там не подключена, отметили в пресс-службе подземки.

Ранее 6 ноября сообщалось о том, что турникеты на 26 станциях московского метро оборудуют комплексами видеонаблюдения.