Прямой эфир

Юрист оценил законность видеокамер в туалетах московского метро

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сама по себе установка камеры в туалете в московском метро не нарушает ничьи права, рассказал «Известиям» старший юрист Baker McKenzie, преподаватель Moscow Digital School Вадим Перевалов.

Им снизу видно всё: умные камеры в переходах заменят полицейских
Искусственный интеллект обнаружит подозрительные предметы и просигнализирует о беспорядках

О том, что туалеты Московского метрополитена оборудованы камерами для безопасности, 6 декабря сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подземки.

«Эта мера ничем не отличается от ситуации с работниками общественного туалета: никто не говорит о приватности, пока кабинка пуста. Самое главное — обеспечить такой алгоритм, при котором камера точно не будет включаться, пока в кабинке есть люди», — сказал Перевалов.

В метрополитене подчеркнули, что камеры включаются только после того, как посетитель выйдет из кабины, и нужны, чтобы проверить туалет на наличие посторонних предметов.

На станции метро «Цветной бульвар» туалетный комплекс работает в тестовом режиме, поэтому камера там не подключена, отметили в пресс-службе подземки.

Ранее 6 ноября сообщалось о том, что турникеты на 26 станциях московского метро оборудуют комплексами видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В московском метро появились новые туалетные комплексы
Туалеты с привязкой к карте «Тройка» установили в метро Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019