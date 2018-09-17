В московском метро появились новые туалетные комплексы

Два туалетных модульных комплекса открыли в переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская» Московского метрополитена. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Туалеты в переходе от «Пушкинской» до «Чеховской» отделаны под светлый мрамор.

Комплексы с двумя кабинками разделены на мужские и женские. Стоимость одного посещения составляет 60 рублей. Зайти в них можно по билету «Кошелек» на карте «Тройка». В кабинках предусмотрены тревожные кнопки, при нажатии которых на мониторе перед входом появляется сообщение «Окажите помощь». Диспетчер также сможет в случае необходимости вызвать врачей или дежурных по станции.

Теперь число туалетных модульных комплексов в столичной подземке составляет 19 единиц. Они располагаются на наиболее востребованных станциях: «Сокольники», «Кропоткинская», «Библиотека имени Ленина», «Парк культуры», «Комсомольская» (Кольцевой линии), «Семеновская», «Цветной бульвар», «Боровицкая», «Пушкинская», «ВДНХ», «Чкаловская» и «Проспект Мира», пишет сетевое издание m24.ru.