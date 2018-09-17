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Машинисты Москвы начали приветствовать пассажиров как в самолетах

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Машинисты метрополитена и водители наземного транспорта Москвы начали приветствовать пассажиров и желать им приятной поездки по аналогии с пилотами самолетов. Об этом 17 сентября сообщается на официальном сайте мэра города.

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В подземке новые объявления звучат в вагонах несколько раз в день, в автобусах, троллейбусах и трамваях — каждые два часа на остановках у метро, вокзалов и железнодорожных платформ.

«Сначала они представляются — называют свою должность, имя и фамилию, а затем желают горожанам приятной поездки. Вежливое и дружелюбное обращение к пассажирам сделает поездку более приятной», — сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что так у пассажиров появляется возможность познакомиться с человеком, который отвечает за их безопасность и комфорт в пути.

В сентябре в мэрии Москвы заявили о модернизации сети бесплатного Wi-Fi в метро для увеличения скорости в часы пик на Кольцевой линии. До конца года планируется установить в вагоны, курсирующие по этой ветке, современные точки доступа Wi-Fi, что должно повысить скорость доступа на 40–50%.

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