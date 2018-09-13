Мэрия Москвы представила дизайн двух новых станций метро

Власти Москвы планируют завершить строительство станций «Проспект Вернадского» и «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии Московского метрополитена к 2020 году, их интерьер оформят в стиле хай-тек. О сроках строительства информирует портал мэра и правительства Москвы.

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, при оформлении станций будет использоваться стекло и металл, а яркий свет позволит визуально расширить пространство, отмечает «Федеральное агентство новостей».

При этом на станции «Аминьевское шоссе» будет установлен 3D-потолок в форме морских волн. В конструкции разместят множество светильников для придания эффекта объема. Путевые стены получат оформление в сине-голубых тонах, что будет контрастировать с черными гранитными колоннами.

Станцию «Проспект Вернадского» оформят оранжевыми путевыми стенами и черными колоннами, а на потолке серого цвета в шахматном порядке разместят светильники. Свет от них будет отражаться в полу и также создавать на нем узор. Оба дизайн-проекта утверждены Москомархитектурой.

Ранее пресс-служба ГБУ «МосТрансПроект» сообщила, что к 70-летию института в столице появятся транспортные карты «Тройка» с изображением героев-трансформеров в виде поезда метро, автобуса и трамвая.