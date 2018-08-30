Собянин открыл семь станций на «желтой» ветке метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому участку метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». В дальнейшем линию планируется продлить до аэропорта Внуково.

Для пассажиров открылись семь новых станций, сообщает kp.ru, — «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Общая протяженность участка — 14 км. Благодаря ему более быстро и комфортно выехать из своих районов смогут около 600 тыс. человек. Предыдущий случай, когда в московском метро открывалось сразу семь новых станций, был в 1983 году (участок Серпуховско-Тимирязевской линии от «Серпуховской» до «Южной»), сообщает сетевое издание м24.ru.

28 августа по новому участку прошел финальный тестовый поезд.