Прямой эфир

Собянин открыл семь станций на «желтой» ветке метро

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому участку метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». В дальнейшем линию планируется продлить до аэропорта Внуково.

Для пассажиров открылись семь новых станций, сообщает kp.ru, — «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Общая протяженность участка — 14 км. Благодаря ему более быстро и комфортно выехать из своих районов смогут около 600 тыс. человек. Предыдущий случай, когда в московском метро открывалось сразу семь новых станций, был в 1983 году (участок Серпуховско-Тимирязевской линии от «Серпуховской» до «Южной»), сообщает сетевое издание м24.ru.

28 августа по новому участку прошел финальный тестовый поезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На семи станциях МЦК начали раздавать бесплатную воду из-за жары
Тематический поезд «Город образования» запустили в метро Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017