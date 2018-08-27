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Тематический поезд «Город образования» запустили в метро Москвы

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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На Калужско-Рижской линии московского метро запустили тематический поезд «Город образования». Об этом 27 августа сообщает агентство городских новостей «Москва».

Запуск тематического состава приурочен к открытию форума «Город образования», на который ожидается больше 100 тыс. участников из всех российских регионов и 50 стран мира.

«В преддверии этого события и начала нового учебного года Московский метрополитен сделал нам большой подарок — замечательный фирменный поезд, который уже сегодня начнет курсировать по московскому метро», — сказал директор ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования» Павел Кузьмин.

По словам замглавы столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, за месяц поезд расскажет более чем 500 тыс. пассажиров об одноименном международном форуме, «Олимпиаде мегаполисов», а также напомнит о начале учебного года. Кроме того, пассажиры поезда смогут узнать, как выросло число выпускников, сдавших его на 100 баллов, с 2010 года, а также какое место в мире занимает столичная система образования.

Как напоминает НСН, московский международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ в павильоне № 75 с 30 августа по 2 сентября.

В конце июля на Замоскворецкой линии столичной подземки начал курсировать поезд, посвященный 95-летию Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Как отмечает «Газета.ру», пассажиры могут познакомиться с историей клуба и увидеть старые фотографии.

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