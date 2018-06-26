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В Японии запустят тематический поезд Hello Kitty

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Aaron Harris
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Западно-японская железнодорожная компания запустит между Осакой и Фукуокой фирменный поезд, посвященный Hello Kitty. Перевозчик надеется, что необычный дизайн привлечет туристов.

В одном вагоне с Гагариным и тиграми

Поезд запустят 1 июля, он будет курсировать три месяца, передает BBC. Изображения персонажа размещены на окнах, сиденьях и полу, также каждый вагон будет украшен фигурой Hello Kitty в форме проводника, с которой все желающие смогут сфотографироваться. В первом вагоне поезда разместится магазин местных товаров и продуктов.

Hello Kitty (Привет, киска) — персонаж, придуманный в 1974 году дизайнером Юко Шимицу, белая кошка породы японский бобтейл с розовым бантиком на левом ухе. Два года спустя имя было зарегистрировано как торговый знак. Выпускается множество товаров с ее изображением — от мягких игрушек до футболок и тостеров, выжигающих на хлебе картинку. Бренд приносит доход более $1 млрд ежегодно. Также существует аниме-сериал, посвященный этому персонажу.

В феврале в московском метро к 130-летию писателя Самуила Маршака запустили посвященный ему тематический поезд. В нем рассказывается о биографии и творчестве Маршака, каждый вагон посвящен определенной теме — сказки, пьесы, школа, переводы с английского, война.

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