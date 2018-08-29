В Москве откроют новый участок желтой линии метро

Московский метрополитен откроет 30 августа новый участок Калининско-Солнцевской линии. В церемонии открытия семи новых станций примет участие мэр столицы Сергей Собянин.

28 августа финальный тестовый поезд прошел всю 15-километровую дистанцию от станции «Раменки» до «Рассказовки». В настоящее время участок подключен ко всем системам жизнеобеспечения, модулям безопасности и транспортной автоматики.

В новый участок входят станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Об этом 29 августа сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По оценке столичного стройкомплекса, с открытием новых станции метро около 1 млн жителей Москвы смогут быстрее добираться в центр города и обратно домой.

К открытию форума «Город образования» 27 августа в столичной подземке запустили тематический поезд «Город образования». Фирменный состав расскажет об одноименном международном форуме и интересные фактах о российском образовании.