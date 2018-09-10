Движение поездов восстановили после технического сбоя на «желтой» ветке метро Москвы

Движение поездов между станциями «Раменки» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена восстановили после технического сбоя. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщается в Twitter подземки.

Курсирование поездов было приостановлено на недавно открывшемся участке «желтой» ветки в 6:40 мск. Пассажирам посоветовали пользоваться наземным транспортом для проезда между станциями «Раменки», «Озерная» и «Говорово».

Движение восстановили и привели в график в 7:15.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро был открыт 30 августа. В эксплуатацию ввели станции «Рассказовка», «Новопеределкино», «Боровское шоссе», «Солнцево», «Говорово», «Озерная» и «Мичуринский проспект», напоминает телеканал «360».

Неизвестный мужчина ударил сотрудника полиции на станции метро «Медведково» в ночь на понедельник. Выясняются обстоятельства произошедшего.